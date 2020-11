Brigitta Großkopf hat ihre Sammlung sehr genau geordnet. Dieses Blatt widmet sich den (meist etwas größeren) Flughunden – ein Briefmarkenreigen von Lesotho und den Seychellen in Afrika über Malaysia in Südostasien bis in den Südpazifik mit Spezies, die auf Christmas Island (Australien), Palau und Neukaledonien vorkommen. © Foto: Thomas Berger