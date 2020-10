Der hochbegabte Maddox (6 Jahre) Marsollek zeigt auch Begabung beim Malen. Das Bild „Blütenzauber“ hat er am 24. Juni 2020 im Esszimmer an der Staffelei gemalt und extra mit Goldfarbe versehen; daneben ist in der Schlosskirche Altlandsberg ein Andenken an seinen im Juni verstorbenen Hund aufgestellt: „Aristo schnarcht in den Wolken“ (am 11. Juli 2020) © Foto: Jana Reimann-Grohs