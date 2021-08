Als die sieben Frauen vom Kinderhilfeverein Petershagen-Eggersdorf an diesem Tag zum Öffnungsstart um 10 Uhr beim Kinderbauernhof Mümmelmann ankommen, waren sie noch die einzigen Besucher. Doch keine halbe Stunde später tummelten sich auf dem

Areal an der Petershagener Dorfstraße schon etliche Eltern mit Kindern. Und es dauerte auch gar nicht lange, ehe die ersten Mädchen und Jungen das jüngste Ausstattungsstück des Hofes in Beschlag nahme...