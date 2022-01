Nach dem 19. Januar 2022 werden die Papierführerscheine von Fahrern und Fahrerinnen, die zwischen 1953 und 1958 geboren sind, ungültig. Im Interview berichtet der Leiter des Straßenverkehrsamtes in Strausberg, Nick Weiher, wo es beim Umtausch hakt und was zu beachten ist - auch in der Zukunft.