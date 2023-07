„Hallo, ich bin Pachy C. Saurus, aber ihr könnt mich einfach Pachy nennen“, spricht die knallgrüne Socke mit den Wackelaugen freundlich und gut gelaunt in die Kamera, während ihre dünnen Ärmchen in Bewegung sind. Auffällig ist der Bobbel auf dem Kopf der selbst gebastelten Handpuppe aus St...