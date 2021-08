„Jetzt werden die nächsten 50 Jahre in Angriff genommen“, sagt Johanna Kleiner und schmunzelt. Mit einem Strauß Sonnenblumen auf dem Schoß bewegt sie sich in ihrem elektrischen Rollstuhl durch den Park der ProCurand-Seniorenresidenz Am Straussee. Hier haben ihr Pflegedienstleiterin Christin Otto und Karla Plieth, Leiterin der Sozialen Betreuung, am Donnerstagvormittag zum 105. Geburtstag gratuliert.

Anstoßen muss sein

„Was? Zu Trinken h...