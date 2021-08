„Es gibt gute Nachrichten“, verkündete Sandra Ponesky, die Sprecherin des Wasserverbandes Strausberg-Erkner (WSE) am Montagnachmittag. Die bereits am 22. Juni ausgesprochenen Einschränkungen für Kunden des Verbandes in Rehfelde und den Rüdersdorfer Ortsteilen Lichtenow und Herzfelde wegen ei...