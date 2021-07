Es ist nun schon über einen Monat her, dass nach der Entdeckung von Verunreinigungen im Trinkwasser in Hennickendorf, Herzfelde, Lichtenow und Rehfelde vom Gesundheitsamt Märkisch-Oderland Einschränkungen veranlasst wurden. Für Hennickendorf wurde ein Gebot ausgesprochen, Trinkwasser zur Speisenzubereitung und zum Trinken vorher abzukochen. Den Bewohnern der umliegenden Orte wird empfohlen, für Säuglinge, Kleinkinder, Schwangere, Ältere so...