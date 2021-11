Auf dem Heimweg von der Schule ist am Mittwoch in Strausberg an der Philipp-Müller-Straße ein 13-jähriger Junge von zwei 14-Jährigen geschlagen und beleidigt worden. Ein weiterer 14-Jähriger nahm den Angriff mit seinem Handy sogar als Film auf und verbreitete die Szenen im Internet. Wie die Pol...