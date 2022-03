„Wer im Trend sein will, muss mehr machen, als sich zu Hause Farbe ins Haar geben.“ Detlef Guhn weiß, wovon er spricht. Schließlich betreibt der Friseurmeister seit 25 Jahren seinen Salon in Hennickendorf. In Sachen Schnitt, Farbe und Styling brauche es die Beratung durch einen Fachmann, sagt ...