Nach drei Jahrzehnten verschwindet eine der größten illegalen Mülldeponien in Brandenburg. Die Investorengruppe um Grundstückseigentümerin Sorbus GmbH entsorgt das seit den frühen 1990er-Jahren mit mehr als 80.000 Tonnen Altabfällen kontaminierte Areal an der Frankfurter Chaussee in Vogelsd...