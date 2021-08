Es sind einige besondere Gebilde am Wegesrand, die Radtouristen entlang der Oberbarnimer Feldsteinroute am kleinen Klosterdorfer Siedlungsteil Kähnsdorf in Richtung Prötzel seit einigen Tagen auffallen – und mit Blick in die märkische Landschaft an Stellen mit guter Aussicht zum Hinsetzen einladen. Errichtet allesamt aus Feldsteinen, aber eben nur in einem praktischen Aspekt eine Form Sitzmöbel im Freien der etwas anderen Art für eine Rast...