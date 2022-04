Nicht weit bis zum See, nicht weit bis in die Altstadt und zur nächsten S-Bahn-Station, von der aus sich in Richtung Berlin pendeln lässt. Wohnraum in Strausberg ist begehrt. Aus diesem Grund hat der Projektentwickler KW-Development (KW-D), der auch das Grundstück an der Ecke Elisabeth- und Heger...