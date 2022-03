Bis Ende März muss der Bauantrag beim Bauordnungsamt in Strausberg eingehen – so verlangt es die Gemeinde Rüdersdorf vom Grundstückseigentümer. Und es sieht so aus, als ob die Frist eingehalten wird. „Heute ist das Brandschutzkonzept an den Prüfer gegangen“, sagt Martin Langosch. Im Auftr...