Wie es gelingen kann, Beton klimaneutral zu machen, das will Cemex am Beispiel des Zementwerks in Rüdersdorf zeigen. Dafür hat sich der Baustoffhersteller mit den Energieunternehmen Enertrag und Sasol zur Projektgesellschaft Concrete Chemicals GmbH zusammengeschlossen. „Durch die enge Verknüpfu...