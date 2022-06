Premiere in Fehrbellin im Landkreis Ostprignitz-Ruppin : Auf dem örtlichen Flugplatz stand vom 17. bis 19. Juni das bundesweit erste inklusive Fallschirmcamp auf dem Programm. Gut zwei Dutzend Menschen mit Behinderung hatten dort die Chance, erstmals in ihrem Leben einen Tandemsprung – also vor ...