Sie landen am Kopf, verfangen sich in den Haaren und stören jede Gartenparty – Käfer. Aktuell sind die Insekten in Ostbrandenburg vermehrt unterwegs. Sind die Käfer gefährlich? Wo stehen sie in der Nahrungskette? Eine Expertin vom Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut in Müncheberg gibt Antworten.