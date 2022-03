Wer in der Carl-Schmäcke-Straße in Neuenhagen unterwegs ist, dem dürften die auffällig in Orange gekleideten Bauarbeiter ins Auge stechen, die auf den Gehwegen Kabel verlegen. Sie sind im Auftrag der DNS-Net Internet Service GmbH tätig. Das Unternehmen baut in der Gartenstadt ein Glasfasernetz ...