An den Außenanlagen wird noch gearbeitet, der Kita-Neubau in Trägerschaft der Johanniter-Unfallhilfe (JUH) als Investor in der Bahnstraße in Rehfelde ist aber fertig. Zunächst sind am 3. Januar die 45 Mädchen und Jungen aus dem Ortsteil Werder dorthin umgezogen. Doch es laufen auch schon di...