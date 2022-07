Ein Lichtspielhaus gibt es in Neuenhagen bei Berlin schon seit kurz nach der Wende nicht mehr. Wenn die Menschen aus dem Ort Filme im Kino sehen möchten, müssen sie im Normalfall nach Buckow oder nach Berlin fahren. Das muss in diesem Sommer nicht unbedingt sein. Die Gemeinde hat einen Kulturverein engagiert, der in der Gartenstadt ein Freilichtkino an einem außergewöhnlichen Ort aufbaut. Geplant sind insgesamt vier Vorstellungen. Los geht es jeweils erst nach Einbruch der Dunkelheit.