Schon die Liedauswahl trug den besonderen Anlass dieses Zusammenkommens zum Open-Air-Gottesdienst vor der Herzfelder Kirche mit rund 100 Anwesenden in sich. Titel wie „Geh unter der Gnade“ oder „Vertraut den neuen Wegen“ deuteten auf den Abschiedscharakter dieses Miteinanders hin: Agnes-Maria Bull und Michael Uecker verlassen ihren bisherigen Wirkungskreis, in dem sie mehr als ein Jahrzehnt vielfältig aktiv waren. In der Prignitz tritt d...