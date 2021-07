Nicht nur der Straussee hat in den vergangenen Jahren viel Wasser verloren. Auch beim Teilungssee in Petershagen im Doppeldorf ist der Pegel deutlich gesunken. 2019 hatte Bürgermeister Marco Rutter schon einmal von der Feuerwehr Wasser in den See pumpen lassen, um ein Fischsterben zu verhindern. Ei...