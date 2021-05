So spannend wie in Buckow war die Entscheidung zum angestrebten Wechsel der Gemeinde Märkische Höhe ins Nachbaramt bisher nirgendwo sonst – in drei Kommunen hatte es zuvor keinen nennenswerten Diskussionsbedarf gegeben. Dass in der Kurstadt nun explizit zu finanziellen Eckdaten und anderen Punkt...