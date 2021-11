Eine Polizeikontrolle in der Nacht zu Donnerstag in Strausberg sorgte am Ende für ein ganzes Sammelsurium von Anzeigen. Gegen 2.40 Uhr überprüften die Beamten am Flugplatz einen Smart. Wie sich herausstellte, waren an diesem Nummernschilder angebracht, die eigentlich zu einem anderen Fahrzeug gehörten. Der Eigentümer wird sich nun wegen Urkundenfälschung verantworten müssen, teilte die Polizeidirektion Ost am Donnerstag mit.

Ohne Führerschein und unter Drogen unterwegs

Der 30-jährige Mann am Steuer konnte zudem keine Fahrerlaubnis nachweisen und ein Drogentest schlug positiv auf die Einnahme von Amphetamin an. Zudem stellten die Beamten bei der Überprüfung der Personalien fest, dass gegen den Fahrer drei Haftbefehle vorlagen, auch nach seinem Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht.