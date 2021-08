Ausstellungen, Lesungen, Konzerte, Kino, Theater: Seitdem das Infektionsgeschehen abebbt, sind wieder Kulturveranstaltungen möglich. Oft waren sie bereits vor Wochen oder sogar Monaten geplant. Jetzt können sie nachgeholt werden. Wie zum Beispiel in Neuenhagen, wo am Freitag und am Sonnabend zwei Open-Air-Konzerte auf der Festwiese „Zum Erlenbruch 13“ auf dem Programm stehen, die eigentlich schon vor längerer Zeit und jeweils an einem anderen Ort stattfinden sollten. Für beide Veranstaltungen gibt es noch Eintrittskarten.

City und Dirk Michaelis auf Sommerherzen-Tour

Bereits am Freitag, 20. August, stehen City und Dirk Michaelis auf der Bühne unter freiem Himmel am Erlenbruch. Die DDR-Kultband und der Sänger sind auf Sommerherzen-Tour. Der Weg zum Veranstaltungsort ist nicht ganz einfach zu finden, aber ausgeschildert, wenn man in die Altlandsberger Chaussee in Richtung Neuenhagen abbiegt. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets gibt es noch an der Abendkasse sowie online unter www.eventim.de und www.reservix.de. Es werden Stühle aufgestellt, um den in der Pandemie geforderten Sicherheitsabstand einzuhalten, teilte der Berliner Veranstalter MB-Konzerte mit. Eigentlich war der Auftritt von City und Dirk Michaelis bereits im Dezember 2020 im Saal des Bürgerhauses Neuenhagen geplant.

Sommerwind-Open-Air mit Forced To Mode

Einen Tag später, am Sonnabend, 21. August, rockt die Depeche-Mode-Coverband „Forced To Mode“ Neuenhagen. Das Gastspiel der Gruppe stand auch schon im Vorjahr im Veranstaltungskalender. Es fiel ebenfalls der Pandemie zum Opfer. Jetzt wird das Konzert der Sommerwind-Open-Air-Reihe nachgeholt – aus Sicherheitsgründen nicht wie sonst im Arche-Garten, sondern auf der Wiese am Erlenbruch.

Einlass ist ab 18 Uhr nur für Geimpfte, Getestete oder Genesene. Im Eingangsbereich wird ein Zelt aufgebaut, wo Corona-Schnelltests für fünf Euro möglich sind. Besucherinnen und Besucher können sich aber vor Ort unter Aufsicht auch selbst testen. Das Konzert beginnt dann um 20 Uhr. Bereits gekaufte Eintrittskarten sind weiter gültig. Ansonsten gibt es Tickets in der Arche in Neuenhagen unter 03342 21584 oder online über Eventim oder Ticket69.