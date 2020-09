Dem Schaffen Bertolt Brechts hat sich das Theater89 quasi seit Geburt verpflichtet, so wird für das durch drei Nachwuchs-Mimen (noch keine Teenager) verstärkte Ensemble der Balladenabend „Nimm’s von den Pflaumen im Herbste“ im Garten des Brecht-Weigel-Hauses in Buckow zum Heimspiel. Theatergründer Hans-Joachim Frank selbst gab dem Abend am herbstlichen See mit der expressiven Interpretation des Songs von der Ware großen Glanz, und die drei Jungs mit den Scherzgedichten zum Alphabet und zu allen möglichen Tieren zwischen all dem Tiefgang auch befreiendes Lachen.

Chronologisches Programm

Gespannt lauscht das Publikum: Balladenabend im Garten des Brecht-Weigel-Hauses mit dem Theater89 in Buckow

© Foto: Jens Sell Das Programm ging streng chronologisch Brechs Lebenslinie nach und reicherte dessen Texte mit kenntnisreichen Artikeln der Neuen Zürcher Zeitung zu bislang unbekannten Aspekten des Dichterlebens an: Seiner als Kind absolvierten Kur im Stahlbad Bad Steben oder seiner Observation durch den KGB und die KPD und der daraus resultierende „Kaderakte“ im berüchtigten KGB-Hauptquartier, der Lubljanka in Moskau.

Gastgeberin Margret Brademann war sichtlich froh, eine so große Besucherschar trotz durchwachsenen Wetters und Corona-Beschränkungen auf Abstand im weitläufigen Garten zwischen See und Eiserner Villa begrüßen zu können. Sie dankte ausdrücklich dem Förderprojekt „Krieg und Frieden“ von Kulturland Brandenburg und dem Netzwerk KulTour im Seenland Oder-Spree, die diese Veranstaltung förderten.