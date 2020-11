Poesie am öffentlichen Baum: Etta Streicher, Poetry Slammerin und Schauspielerin aus Rüdersdorf, hat in einem aus der Corona-Krise heraus entstandenen Mini-Projekt einige ihrer Gedichte entlang der Abschnitte des 66-Seen-Wegs am Rüdersdorfer Kalksee und am Stienitzsee in Hennickendorf aufgehängt. © Foto: Thomas Berger