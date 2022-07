Immer mehr Menschen schaffen sich Elektroautos an – doch der Ausbau der Ladeinfrastruktur kommt nur langsam voran. Laut des Verbands der Automobilindustrie (VDA), der Daten der Bundesnetzagentur ausgewertet hat, fehlen aktuell in mehr als der Hälfte der 10796 Gemeinden in Deutschland öffentliche...