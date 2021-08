Zweimal P: Wenn ein Zug am Bahnübergang Lindenstraße in Petershagen-Eggersdorf Richtung Rüdersdorf abbiegt, muss der Lokführer, ein Warnsignal abgeben. In Gegenrichtung weckt das morgens das halbe Dorf, berichten Bürger. © Foto: Uwe Spranger