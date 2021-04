Die Kriminalpolizei in Märkisch-Oderland ermittelt zu einem 44-jährigen Mann aus Strausberg. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der Mann am Samstagvormittag in Strausberg an der Altlandsberger Chaussee einen 66-Jährigen bedroht haben – mit einem Gegenstand, der einer Pistole ähnlich sah...