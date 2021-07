Am Abend war die ganze Anspannung von Hauptorganisator Lars Kagel abgefallen. Rund 100 Teilnehmer hatten sich zur den Buckow Classics, die am Sonnabend in Verbindung mit der Langen Nacht stattfanden, angemeldet. Etwa 80 davon waren gleich zu Beginn auf der gemütlichen Rundfahrt auf der einstigen Re...