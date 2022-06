Ein Autofahrer ist am Dienstag (21. Juni) bei einem Verkehrsunfall in der Hauptstraße in Neuenhagen so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus in Berlin verstarb. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 81-jährige Mann war aus noch ungeklärter Ursache mit seinem Mercedes gegen 14.45 Uhr in den Gegenverkehr geraten und dann mit einem Ford Focus zusammengestoßen.