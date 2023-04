Ein Mann hat in Fredersdorf Menschen mit einem Schwert bedroht und verfolgt. Nach Angaben der Polizei hatte sich der 39-Jährige in einem psychischen Ausnahmezustand befunden. Eine Zeugin hatte die Polizei demnach am Dienstagmorgen, dem 25. April, in die Martin-Luther-Straße alarmiert.

Dort hat der 39-Jährige nach Polizeiangaben zunächst eine Bewohnerin mit dem Schwert bedroht, dann einen weiteren Zeugen damit verfolgt. Eintreffende Polizeikräfte konnten den Mann überwältigen und zu Boden bringen.

Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilt, musste der 39-Jährige, aufgrund seiner geistigen Verfassung, in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Ein Rettungswagen brachte den Mann, mit Polizeibegleitung, in eine psychiatrische Klinik. Neben dem Schwert stellten die Beamten auch zwei Messer bei dem Mann sicher. Gegen ihn wird nun wegen einer Bedrohung ermittelt.