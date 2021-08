Aus bisher ungeklärter Ursache ist am Montagmorgen in Dahlwitz-Hoppegarten ein Motorradfahrer auf einen davor fahrenden Kia aufgefahren. Beide Fahrer waren auf der Frankfurter Chaussee in Richtung Berlin unterwegs. Der Unfall passierte in Höhe des Pflanzenmarktes Kölle.

Kia-Fahrerin blieb unverletzt

Der Motorradfahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Berliner Krankenhaus gefahren. Seine Kawasaki musste ein Abschleppunternehmen ...