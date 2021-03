In Hoppegarten kam es am Dienstagnachmittag im Berufsverkehr zu einem schweren Unfall, der auch größere Auswirkungen auf alle anderen Verkehrsteilnehmer dort hatte. Den bisherigen Informationen zufolge soll der Fahrer eines VW Golf Variant gegen 16.30 Uhr auf der B1 in Hoppegarten, in Fahrtrichtu...