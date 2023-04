Als die Rettungskräfte der freiwilligen Feuerwehren aus Rüdersdorf am Freitagnachmittag, 28. April, alarmiert wurden, war die Rauchsäule bereits aus mehreren Kilometern Entfernung zu sehen. In der Brückenstraße hat es gegen 16 Uhr in einem Mehrfamilienhaus gebrannt. Die Flammen schlugen bei dem Eintreffen der Rettungskräfte bereits aus dem Fenster der betroffenen Wohnung. Die Brandbekämpfer retteten, den bisherigen Angaben zufolge, vier Menschen aus einer benachbarten Wohnung. Ein Haustier ist ebenfalls in Sicherheit gebracht worden.

Eine Person verletzt

In der Brandwohnung selbst war nach Angaben der Feuerwehr niemand mehr. Die Brandbekämpfer konnten das Feuer, welches im Wohnzimmer der Wohnung ausgebrochen war, schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Eine Person musste vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt werden, sie gilt laut Polizei als leicht verletzt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Brand schnell löschen.

© Foto: Dennis Lloyd Brätsch

Wie es zu dem Brand kam, ist noch unklar. Kriminalisten der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland sollen nun die Ermittlungen dazu aufnehmen.

Ob das Gebäude weiterhin bewohnbar ist, blieb zunächst offen. Der Einsatz zog zudem zahlreiche Schaulustige an; die Polizei sperrte den Einsatzort weiträumig ab.