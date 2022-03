Dieter Theodor Beckers ist Oberst der Bundeswehr im Kommando Heer in Strausberg. Dort befasst er sich mit der internationalen Zusammenarbeit und der Kooperation des deutschen Heeres mit den Landstreitkräften der Verbündeten in Europa. Was sagt er zum Krieg in der Ukraine? Und wer könnte seiner Meinung nach Putin stoppen?