Die 34-jährige Franzi lebt in Buckow, „in der wunderschönen Märkischen Schweiz, umgeben von der Kraft der Natur“, wie sie schreibt. „Ich liebe das Draußensein, um somit neue Energie und Kraft für den Alltag zu tanken.“ In ihrer Freizeit investiert sie viele Stunden in die Fotografie, geht sehr gern wandern oder düst mit ihrem Mountainbike durch die Landschaft. „Ich gehe regelmäßig zum Yoga und genieße das Leben in vollen Zügen, auch in fernen Ländern. Meine abwechslungsreiche Freizeit schenkt mir viel Kraft für meine berufliche Tätigkeit im Öffentlichen Dienst.“ Und: „Ich liebe das Leben jeden Tag auf`s Neue!“ (sbb@moz.de)

Sind auch Sie eine „Schöne Brandenburgerin“?

Sie sind eine „Schöne Brandenburgerin“ und wenigstens 18 Jahre alt, oder Ihre Frau/Freundin/Tochter/Enkelin ist es (bitte Einverständnis nicht vergessen!), dann schicken Sie ein Bild (Foto ab 500 KB) plus Angaben zur Person (Alter, Beruf, Vorlieben etc.) sowie Ihre Telefonnummer an die Mailadresse sbb@moz.de. Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, nehmen im jeweiligen Monat an der Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene teil. Dieses Voting findet in den ersten beiden Wochen des Folgemonats statt, bei dem die Gewinnerin einen 20-Euro-Douglas-Gutschein erhält. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2021 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!