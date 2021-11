Isabell wohnt „im schönen Altlandsberg“, wie die 19-Jährige schreibt. Sie befindet sich gerade im dualen Studium Kommunikation/PR und ihr Arbeitgeber ist eine Social Media Agentur. „Ich liebe es, Zeit mit meinem Verlobten sowie mit meinen Freunden und meiner Familie zu verbringen.“ Außerdem reist sie gern. In den fremden Ländern „faszinieren mich besonders die verschiedenen Kulturen und Sprachen“. Regelmäßig geht sie auch ins Fitnessstudio und zum Reiten. „Ich stehe für mehr Frauen-Power, denn wir Mädchen, gerade junge Mädchen, lassen sich häufiger unterkriegen und gerade sie müssen mehr an sich glauben“, schreibt sie.

(sbb@moz.de)

Wer wird die „Schönste Brandenburgerin des Monats“?

Alle abgebildeten Mädchen und Frauen, deren Foto veröffentlicht wurde, sind auch bei der Online-Wahl zur Schönsten des Monats unter www.moz.de/schoene dabei. Dieses Voting beginnt jeweils am 1. Sonntag des Folgemonats um 0 Uhr und endet zwei Wochen später, dann am Sonntag um 24 Uhr. Die Gewinnerin der Monats-Wahl erhält einen 20-Euro-Douglas-Gutschein. Die 12 „Schönsten des Monats“ nehmen zudem an der Wahl zur „Schönsten Brandenburgerin des Jahres“ Anfang 2022 teil. Den ersten drei Gewinnerinnen winken erneut lukrative Preise. Viel Spaß beim Mitmachen!