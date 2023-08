Die Oberschule Fredersdorf ist in den Neubau in der Landstraße umgezogen. 320 Schülerinnen und Schüler lernen seit Beginn des neuen Schuljahres am 28. August in ihrem neuen Domizil. Der alte Oberschulstandort in der Tieckstraße steht deswegen nicht leer. Tatsächlich findet dort schon wieder U...