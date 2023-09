Gleich mehrere weiterführende Schulen sind in den Orten des Speckgürtels wegen hohen Bedarfs derzeit neu geplant. Nicht nur in Strausberg laufen die Vorbereitungen für ein zweites Gymnasium, das bis zum Schuljahr 2026/27 am ehemaligen Polizeistandort gegenüber dem Oberstufenzentrum in der Wrieze...