Neuenhagen hat eine neue Grundschule. Zwar steht das Gebäude noch nicht. Die Bauarbeiten haben nicht einmal begonnen. Trotzdem gibt es bereits eine Schulleiterin, eine Lehrerin sowie eine erste Klasse mit 27 Mädchen und Jungen, die am Sonnabend, 7. August, mit einer kleinen Feier eingeschult worden sind. Bis sie voraussichtlich in ein paar Jahren ihr eigenes Domizil am Gruscheweg beziehen, finden sie in der Grundschule am Schwanenteich Asyl. ...