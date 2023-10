Zwischen Freitagnachmittag und Samstagvormittag (29. und 30. September) kam es in Herzfelde zu einer Reihe von Einbrüchen in insgesamt fünf Firmengrundstücken in der Buchenstraße.

Unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Grundstücken und öffneten gewaltsam mehrere Container und Bürogebäude. Dabei stahlen sie verschiedene Elektrogeräte und Mobiltelefone. Der Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt, wie die Polizei informierte.

Spezialisten der Kriminaltechnik haben die Spurensicherung übernommen.

Dieser Text wurde mithilfe Künstlicher Intelligenz verfasst, die die Redaktion gerade testet. Die Redaktion hat den Inhalt sorgfältig geprüft.