Außenministerin Annalena Baerbock (re.) informiert sich bei der ABC-Abwehr in Strausberg, wo Stephan Saalow, Kommandeur des ABC-Abwehrkommandos der Bundeswehr (2. v. l.), sie empfing und begleitete. In einer hybriden Welt sei nicht nur das Militär mir Fragen der Sicherheit in dem Bereich konfrontiert, sondern auch der zivile Bereich. © Foto: Claudia Braun