Bei einem Unfall an der B1 zwischen Tasdorf und Herzfelde am Montagmorgen (25. April) wurde eine Person schwer verletzt. Gegen 9 Uhr kam der Fahrer eines Pkw BMW aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal mit einem Lkw MAN zusammen. Dabei wurde der Fahrer des Pkw schwer verletzt. In einem Rettungswagen wurde er in das Krankenhaus Rüdersdorf gefahren.

Der Fahrer des Lkw erlitt einen Schock. Er wurde im Krankenhaus Rüdersdorf ambulant behandelt. Die B1 war für ca. anderthalb Stunden voll gesperrt. Der Sachschaden beträgt geschätzte 40.000 Euro.