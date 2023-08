Ein wenig erinnere sie die Anlage an den Muscle Beach in Los Angeles – die berühmte Outdoor-Muckibude in den USA, sagt Stephanie Fiedler. Diese Assoziation ist berechtigt, denn die Geräte des Schweizer Herstellers StreetBarbell, die auf dem Gelände des Sport- und Erholungsparks (SEP) in Strausb...