Unter freiem Himmel am Straussee , mit kostenfreiem Eintritt und allerhand Attraktionen findet das Fest an der Fähre am 26. August in Strausberg statt. Für jeden ist etwas beim Programm dabei – für Kinder ebenso wie für ältere Semester. Los geht das Fest um 15 Uhr auf dem Gelände zwischen Fic...