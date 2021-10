Orkanartige Windböen und heftige Schauer: Sturmtief Ignatz hat am 21. Oktober in der Region zahlreiche Schäden verursacht und insbesondere den Bahnverkehr beeinträchtigt. So war unter anderem der Verkehr auf der S-Bahnlinie 5 zwischen Hoppegarten und Strausberg mehrere Stunden unterbrochen bezi...