„Was ist da los, warum ist zu?“, wollte am Montag ein aufmerksamer Leser zur geschlossenen Star-Tankstelle an der B1 in Vogelsdorf wissen. Dort war telefonisch zunächst niemand für eine Auskunft erreichbar. Die Nachfrage beim Mineralölkonzern Orlen Deutschland, zu dem die Star-Tankstellen geh...