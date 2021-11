The Voice of Germany

Die Blind Auditions bei „The Voice of Germany“ hat Norman Ebel gemeistert. In der zweiten Runde, den Battles, durfte der Therapeut aus Märkisch-Oderland aber nicht mehr auf der Show-Bühne auftreten, wie seine Fans am Sonntagabend erleben mussten. Was der 40-Jährige dazu, zur Show und über seine Karriere sagt.